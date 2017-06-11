طلال الجنيبي: الإمارات ترسخ في نفوسنا قيم الخير والعطاء

أشرف جمعة (أبوظبي)

شجعته أسرته منذ سنوات عمره الأولى على ارتياد مواطن الخير والإحسان، وهو ما رسخ في وجدان رجل الأعمال وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة شركات الجنيبي، الدكتور طلال الجنيبي حب الخير فشب على الإحساس بغيره مما دفعه إلى ابتكار مبادرات خلاقة، والتحاور مع الأهل في رحاب العائلة من أجل التعاون على إسعاد المحتاجين، وبناء المساجد وتقديم المساعدات الطبية، والمشاركة في مبادرات سقيا الماء، فانبرى في أعمال خيرية لا يعلم أحد عنها شيئاً، ولم يكن يريد الإعلان عن بعضها لولا تضامنه الروحي مع «عام الخير» الذي غرست ثماره القيادة الرشيدة في ربوع الدولة، فأضحى شجرة عطاء وواحة تستظل تحت فروعها معاني الإنسانية وتنطلق من جذورها المبادرات التي ترسم البسمة على الشفاه وتشيع الأمل في النفوس.

عادات وتقاليد

يقول الدكتور طلال الجنيبي: «تربيت في بيئة تحرص على العادات والتقاليد، وترسخ في نفوس أبنائها القيم النبيلة وتعمل بشكل مباشر على غرس محبة العمل الصالح، فارتبطتُ بالمسجد وعرفت قيمة التصدق ومعاني البر، وألا أتحدث عن أي عمل أقوم به حتى لا يضيع أجره، وأن أنظر في نيتي لكي لا أقع في الرياء، وبالفعل منحتني هذه الأشياء ثقة بنفسي، وفي عام الخير وجدت أنه من الواجب الوطني المشاركة الفعالة التي تتوافق مع قيمة المبادرة، وفي الوقت نفسه أعمل على تحفيز غيري على التفاعل بشكل حيوي مع الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الدولة من أجل إغاثة المنكوبين، وتقديم الدعم للمتضررين في إطار العطاء الذي اتسمت به الإمارات وأصبح رمزاً كبيراً يطمح أبناء الدولة إلى التماهي معه بشتى الصور.

كفالة اليتيم