قراقع: الأطفال الأسرى يتعرضون لتدمير نفسي وجسدي

غزة (الاتحاد)

حذر عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين من أن الأطفال الأسرى يتعرضون لتعذيب منهجي وسياسة إذلال متعمدة على يد سلطات الاحتلال خلال اعتقالهم واستجوابهم، وان جميع الأطفال الذين يتم اعتقالهم يتعرضون لأشكال متعددة ووحشية من التنكيل والضرب والضغوطات النفسية منذ لحظة اعتقالهم.

وقال قراقع إن سياسة حكومة الاحتلال هي تدمير الأطفال حاضرا ومستقبلا وخلق مشاكل نفسية وجسدية بحقهم من خلال ما يتعرضون له من وحشية واستهداف إسرائيلي سواء خلال عملية الاعتقال والمحاكمات الجائرة والأحكام العالية الصادرة بحقهم.

وأوضح قراقع أن عددا كبيرا من الأطفال الأسرى أصيبوا بجروح أو أمراض خطيرة لا يقدم لهم العلاج اللازم من قبل أطباء وسلطات سجون الاحتلال، وأشار إلى ما يقارب 40 طفلا مصابا بالرصاص يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.