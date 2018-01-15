15 جريحاً جراء مشاجرة بالخناجر بين أطفال مدرسة

أصيب 15 شخصاً بجروح من بينهم ثلاثة أصيبوا على نحو خطير، في مشاجرة بالخناجر وقعت اليوم الاثنين في مدرسة حكومية في مدينة بيرم في روسيا.

وقالت السلطات إن طالباً وطالباً سابقاً، وهما قاصران، كانا يتشاجران في المدرسة رقم 127 في المدينة الواقعة بمنطقة جبال الأورال عندما حاولت معلمة وتلاميذ آخرون التدخل.



وأصيبت المعلمة وطالبان (15 و16 عاماً) على نحو خطير. كما نقل إجمالي 12 شخصاً إلى المستشفى، وفقاً لمسؤولي الصحة.



وفتح محققون اتحاديون في روسيا قضية حول تهمة الشروع في قتل عدة أشخاص.