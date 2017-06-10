واشنطن تعتقل أميركيَين من حزب الله

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأميركية أمس الأول، اعتقال أميركيين تشتبه بانتمائهما إلى حزب الله الإرهابي وبإقدامهما على تحديد أهداف لارتكاب اعتداءات محتملة في الولايات المتحدة وبنما. وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام في جنوب ولاية نيويورك جون كيم أن علي كوراني (32 عاماً) اعتقل في برونكس بنيويورك، وأن سامر الدبك (37 عاماً) اعتقل في ديترويت. وحسب التحقيق، قد يكون كوراني أقدم على جمع معلومات عن الأمن في مطارات أميركية وطريقة العمل فيها، وراقب مبان عائدة إلى قوات الأمن في مانهاتن وبروكلين.

وبعد وصوله أميركا عام 2003، قد يكون كوراني اللبناني الأصل خضع لتدريبات عدة في معسكرات حزب الله في لبنان، ويُشتبه في أنه يأخذ أوامره مباشرة من عناصر في التنظيم الإرهابي المدعوم من إيران.

أما في ما يتعلق بسامر الدبك فقد تدرب مع حزب الله بهدف التأقلم مع الاستخبارات واستخدام السلاح وتصنيع المتفجرات.

وهو متهم بالإقدام على تحديد مواقع في بنما وخصوصاً سفارتي أميركا وإسرائيل، وبالسعي إلى العثور على عيوب أمنية في منشآت قناة بنما.

وسيقبع الرجلان عشرات السنوات في السجن في حال إدانتهما.