توثيق 407 حالات انتهاك لحقوق الإنسان خلال مايو

عدن (وكالات)

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أنها قامت برصد وتوثيق 407 حالات ادعاء انتهاك بحق المدنيين خلال مايو 2017. وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن هذه الحالات تتضمن 44 حالة اعتقال تعسفي، ومقتل 132 مدنياً بالاستهداف العشوائي، وإصابة 123 آخرين، و40 حالة تدمير ممتلكات خاصة، و20 واقعة تفجير منازل، و14 واقعة زرع ألغام فردية، و5 وقائع قتل خارج نطاق القانون، إضافة إلى 10 وقائع إخفاء قسري، و5 حوادث تهجير قسري، و3 حالات تعذيب، و6 حالات تجنيد أطفال، وواقعتين اعتداء على أعيان ثقافية وطواقم طبية.