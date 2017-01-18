الجيش الليبي يسيطر على معقل داعش في بنغازي

بنغازي (وكالات)

سيطر الجيش الليبي على أحد الجيوب الأخيرة للإرهابيين في بنغازي. وقال فضل الحاسي من القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي: إن قوات الجيش انتزعت السيطرة على حي بوصنيب بجنوب غرب المدينة من مقاتلين موالين لتنظيم داعش بعد هجوم استمر يومين واستخدمت فيه أسلحة ثقيلة وضربات جوية. وقال مسؤول طبي إن 25 فردا من قوات الجيش قتلوا وأصيب 45 آخرون في القتال الأخير.

وقال الحاسي: إن بين القتلى قائدين ميدانيين قتلا لدى انفجار ألغام أرضية. ولم تتوافر أرقام الضحايا ضمن صفوف الجماعات التي يحاربها الجيش. وفقدت قوات الجيش الوطني يوم الأحد طائرة من طراز ميج كانت تحلق فوق بنغازي.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري: إنها تعرضت على الأرجح لقصف بصاروخ. ونجح طاقم الطائرة في القفز منها بسلام.

وأكدت مصادر عسكرية، أمس، سيطرة قوات الجيش على العمارات الصينية وأجزاء كبيرة داخل حي قنفودة.