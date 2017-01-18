الأردن يجدد دعمه مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن

جمال إبراهيم، وكالات (عمان، عدن)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه أمس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعم بلاده للجهود الهادفة إلى حل الصراع وتحقيق السلام في اليمن، وفق المرجعيات الثلاثة المتمثلة بالقرارات الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما يحقق امن واستقرار اليمن، ويضمن أمن دول الخليج. فيما أطلع المبعوث الأممي الصفدي على آخر التطورات وجهوده الساعية لإنهاء الأزمة، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الأمم المتحدة والأردن، مؤكداً أهمية الدور الأردني المحوري لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والحيلولة دون مزيد من التوتر.

وكان المبعوث الأممي، قد قال في وقت سابق: إنه بحث في عدن مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته قضية التحضير لوقف إطلاق النار وترتيبات ذهاب لجنة الهدنة إلى الأردن، وبعدها إلى دورة تدريبية من أجل الذهاب إلى ظهران الجنوب، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية أكدت دعمها هذه الترتيبات، وأضاف أنه تم الحديث أيضاً عن تفعيل المشاورات السياسية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أنه لمس إيجابية من الحكومة.