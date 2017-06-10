بسمة النسور تصدر «أوجاعي كلّها»

عمّان (الاتحاد)
بعد انقطاع سبع سنوات عن نشر أعمالها الأدبية، أصدرت القاصة الأردنية بسمة النسور مؤخراً تجربتها السادسة في فن كتابة القصة القصيرة، تحت عنوان «أوجاعي كلها» عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتب كلمة الغلاف الخلفي للمجموعة الناقد صبحي حديدي.
والنسور التي لم تستهوها كتابة الرواية، وظلت مخلصة لفنها القصة القصيرة لمشروعيتها، بحسب المؤلفة، وضرورتها في الزمن الراهن، فالقصة تزدهر في السنوات الأخيرة، فهي شكل من أشكال التعبير يتناسج مع العصر في جميع أنواع الفنون من رواية أو شعر، فالفن ضرورة، والقصة هي الفن الصعب والقابضون عليه هم قلة.
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تجدر الإشارة إلى أن بسمة النسور حصلت على ليسانس حقوق، عملت محامية في عمان، تعمل حالياً مديرة بيت تايكي في أمانة عمان الكبرى، عضو اتحاد الكتاب العرب، وعضو نقابة المحامين الأردنيين، صدر لها مجموعات قصصية منها: «خاتم في مياه بعيدة»، «نحو الوراء»، «اعتياد الأشياء»، «مزيداً من الوحشة»، «قبل الأوان بكثير»، «النجوم لا تسرد الحكايات».