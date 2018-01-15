حكومة أفغانستان تتباحث مع «طالبان» في تركيا

كابول (د ب أ)

عقد ممثلون بالحكومة الأفغانية محادثات غير رسمية مع خمسة من أعضاء طالبان في تركيا أمس، طبقا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» الأفغانية اليوم أمس. ويمثل همايون جرير وعباس بشير الحكومة الأفغانية في الاجتماع. ونقلت القناة عن همايون جرير ممثل الحكومة الأفغانية في المحادثات قوله، إن المحادثات غير رسمية وتمهد الطريق لإجراء محادثات رسمية بين الجانبين.

وأضاف أن أعضاء «طالبان» يمثلون «مجلس شورى كويتا» وشبكة حقاني وفصائل أخرى لطالبان. ورفض ذبيح الله مجاهد، أحد المتحدثين باسم «طالبان» الاجتماع، زاعماً أن المشاركين لا يمثلون الحركة. وكانت الجولتان الأولى والثانية من المفاوضات بين طالبان والحكومة قد عقدتا في تركيا العام الماضي.

في غضون ذلك، قتل 17 مسلحاً من تنظيم «داعش» في غارات بطائرات من دون طيار، نفذتها قوات أجنبية بإقليم ننجرهار شرقي البلاد. وقالت الشرطة في بيان، إن الغارات، تم تنفيذها في منطقتي هاسكا مينا وأشين بالإقليم، حيث دمرت مخابئ وأسلحة. وقال البيان، إن 14 من مسلحي داعش قتلوا في أشين وثلاثة في منطقة هاسكا مينا. وأضاف البيان أن مقاتلين أجانب كانوا بين القتلى.