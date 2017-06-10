بطولة شخبوط الرمضانية للطائرة تفتتح اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة مدينة شخبوط الرمضانية الثانية للكرة الطائرة، بـ 4 مواجهات في الجولة الأولى، تجمع عاصفة الحزم مع الناموس، الزعيم مع الحزم، حماة الوطن مع درع الجزيرة وعزام مع الصقور.

ويشارك في البطولة العديد نجوم اللعبة أبرزهم، معد نادي العين المخضرم خالد محمود إلى جانب نجوم نادي الجزيرة عوض سالم وسيف راشد وحسن عوض وسعيد النوبي، ونجوم نادي بني ياس عبدالله سالم وحسن ماجد وهاني الصيعري.

وتوزعت الفرق العشرة المشاركة في البطولة على مجموعتين ضمت الأولى فرق الحزم، الصقور، الزعيم وعزام، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الناموس، عاصفة الحزم، درع الجزيرة وحماة الوطن، وينص نظام البطولة على أن تتنافس الفرق فيما بينها وفق نظام الدوري ليتأهل أول وثان كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

يشرف على إداراتها لجنة تنظيمية خاصة برئاسة سيف الحوسني، فيما يشرف على إدارة النواحي التحكيمية والفنية الحكم الدولي علي سالم المانع، أما على صعيد الرعاية، فإن البطولة تحظى بدعم من شركة نجم سهيل للاستثمارات كراع رئيس وشركة سيف لاين كراع فرعي.