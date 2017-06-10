«إيبكاريس» يتحدي الأقوياء في كتابة تاريخ اليابان

محمد حسن (دبي)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول، مساء اليوم، إلى مضمار بيلمونت بارك بنيويورك، لمتابعة الجولة الثالثة والختامية من التاج الثلاثي الأميركي «بيلمونت ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2400 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 1.5 مليون دولار، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات.

ولن يكون هناك بطل للتاج الثلاثي بعد فوز «أولوايز دريمينج» بالجولة الأولى ديربي كنتاكي و«كلاود كومبيوتينج» بسباق الجولة الثانية «بريكنيس ستيكس».

ويعد الجواد الياباني «إيبكاريس» لمزرعة يوكاروت، بقيادة الفارس كريستوف لومير، وبإشراف المدرب كيوشي هاجيورا، من أبرز المرشحين، وينطلق من البوابة «11»، ويتطلع «إيبكاريس» وصيف جواد جودلفين «ثندر سنو» في سباق ديربي الإمارات بأمسية كأس دبي العالمي 2017، ليصبح أول جواد ياباني يحرز هذا اللقب الرفيع.

وأوقعت القرعة وصيف سباق ديربي كنتاكي «لوكين ات لي» بإشراف ستيفين اسموسن وبقيادة أراد كوارتز، في البوابة «6» ويعتبر من أخطر الخيول من واقع نتيجته في ديربي كنتاكي، وأيضاً حصوله على المركز الرابع في سباق سباق بريكنيس ستيكس.