محمد حامد (دبي)

نجح الرباعي زلاتان إبراهيموفيتش هداف اليونايتد، وأنتونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي، ويورجن كلوب ملهم ليفربول، وبيب جوارديولا مدرب مان سيتي في رفع سقف الإثارة في الدوري الإنجليزي إلى حدود غير مسبوقة، ويعود الفضل للثلاثي المذكور في جذب قطاع كبير من جماهير الدوريات الأخرى، خاصة أن كل منهم أتى إلى إنجلترا بقاعدته الجماهيرية الكبيرة التي كان يتمتع بها. إبرا لا يعترف بقسوة المكان «الدوري الأقوى بدنياً في العالم»، كما أنه لا يعترف بتأثير الزمن «يبلغ 35 عاماً»، في حين يفرض كونتي مدرسته التدريبية على الإنجليز، وينجح في تغيير الكثير من المفاهيم، وهو ما يفعله جوارديولا بطريقته الخاصة في دوري لا يعترف كثيراً بالإفراط في السيطرة والاستحواذ والأداء الهجومي، كما يواصل كلوب إبهار الجميع بعد نجاحه في إعادة ليفربول إلى مصاف الكبار بالأداء الشجاع والمتوازن في نفس الوقت، مما يجعل الرباعي الأكثر نجاحاً في تغيير المفاهيم في «البريميرليج» إلى حد أنه أصبح الدوري جديدا لا يشبه كثيراً دوري الإنجليز الذي يعرفه العالم.

ولم يتوقف الأمر على أن إبرا وكونتي وكلوب وبيب لديهم شعبية كبيرة، فقد حقق كل منهم نقلة كبيرة في البطولة الإنجليزية، وخاصة إبرا، الذي اختتم عام 2016 بتحقيق إنجاز كبير، فقد سجل 50 هدفاً مع باريس سان جيرمان ومان يونايتد، مما يجعله ثانياً في قائمة أكثر نجوم أوروبا تهديفاً في بطولات الدوري، ولا يسبقه سوى ليونيل ميسي نجم البارسا الذي أحرز 51 هدفاً.

واللافت في الأمر أن إبرا، يتفوق تهديفياً في عام 2016 على لويس سواريز الذي سجل للبارسا 48 هدفاً، وكريستيانو رونالدو، الذي أحرز 42 هدفاً، وكذلك روبرت ليفاندوفسكي نجم البايرن الذي سجل 39 هدفاً، والثلاثي المذكور «سواريز ورونالدو و ليفا» في أفضل فترات مسيرتهم الكروية، سواء فنياً أو بدنياً، ولكن لإبرا رأي آخر، فقد تفوق عليهم تهديفياً في بطولات الدوري العام المنتهي.

ويحسب كذلك لـ«السلطان» قدرته على التكيف مع أجواء «البريميرليج» القوي بدنياً على الرغم من بلوغه 35 عاماً، فقد سجل 12 هدفاً تجعله مع الثلاثي الذي يتنافس على صدارة الهدافين في البطولة الإنجليزية، ولا يتفوق عليه في هذا الجانب سوى دييجو كوستا هداف «البلوز».