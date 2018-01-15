طهران تعلن عن 25 قتيلاً في التظاهرات الأخيرة

طهران (وكالات)

قالت إيران في حصيلة رسمية أمس، إن 25 شخصاً قتلوا في الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها مدن إيرانية، وذكر غلام حسين محسني اجائي المتحدث باسم السلطة القضائية «قتل 25 شخصاً بينهم أناس عاديون ومن قواتنا.. لكن لا أحد قتل برصاص قوات الأمن لأنها تلقت أوامر بعدم استخدام السلاح»، بحسب ما أوردت وكالة ميزان أونلاين التابعة للقضاء.

وشهدت إيران بين 28 ديسمبر 2017 والأول من يناير 2018 اضطرابات رافقت احتجاجات على غلاء المعيشة، وضد السلطات في عدة مدن.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للاضطرابات 21 قتيلاً هم 15 متظاهراً واثنين من عناصر الأمن وأربعة مدنيين لم يكونوا من المتظاهرين.

ولم يوضح المتحدث باسم السلطة القضائية هويات القتلى.