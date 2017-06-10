تباطؤ نمو صادرات ألمانيا



تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017 فيسبادن (د ب أ) تباطأ نمو الصادرات الألمانية في أبريل الماضي، بعد المعدل القياسي الذي حققته الصادرات في الشهر السابق له. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، ومقره بمدينة فيسبادن الألمانية أمس، أن قيمة الصادرات الألمانية في أبريل الماضي بلغت 101 مليار يورو، بتراجع قدره 2.9% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار المكتب إلى تراجع ملحوظ بنسبة 6.3% في الصادرات الألمانية للدول من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، ارتفعت واردات البضائع إلى ألمانيا في أبريل الماضي بنسبة 5.4%، لتصل إلى 83 مليار يورو. ومقارنة بمارس الماضي، ارتفعت الصادرات في أبريل بنسبة 0.9%، والواردات بنسبة 1.2%. يذكر أن الصادرات الألمانية سجلت في مارس الماضي أعلى قيمة شهرية لها منذ عام 1950.