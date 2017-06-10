محاكمة موظفين بشركة رجل أعمال صيني هارب باتهامات بالتزوير

بكين (د ب أ)

أقر 3 موظفين، يعملون لدى رجل أعمال صيني هارب بارز، كان قد هدد بالكشف عن فضيحة فساد رفيعة المستوى في الحكومة الصينية، باتهامات التزوير الموجهة لهم أمس في محكمة صينية.

وقالت المحكمة، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ويبو: «إن لو تاو، وشي هونجلين، ويانج ينج، قالوا إنهم حصلوا بالاحتيال على قروض لشركة بكين بانجو للاستثمار، التي يسيطر عليها جو وينجوي، وهو ملياردير صيني يعيش في الولايات المتحدة». وفي يناير، بدأ جو يوجه اتهامات عبر «تويتر» تفيد بأن القيادة العليا للصين، بما في ذلك رئيس هيئة مكافحة الفساد، متورط في عمليات فساد.

وردت وسائل الإعلام الصينية بنشر سلسلة تقارير بشأن تورط جو المزعوم في عمليات رشى وصفقات تجارية مريبة. وطلبت بكين أيضاً أن يتم وضع جو على القائمة الحمراء للشرطة الدولية (إنتربول). وجاء في المحاكمة، التي نشرت محكمة مقاطعة داليان شيجانج وقائعها على حسابها على موقع ويبو، أن الموظفين الثلاثة اعترفوا بتقديم عقود بناء مزورة للحصول على قروض، يبلغ إجماليها 3.2 مليار يوان (470 مليون دولار)، من بنك الصين الزراعي.

ثم تم استخدام المال لأغراض أخرى، بما في ذلك مقدم لمنزل كان يعتزم جو شراءه في هونج كونج، بحسب الاعتراف. وزعمت القضية أيضاً وجود عمليات نقل أموال وتحويل عملات غير قانونية خارج البر الرئيس للصين.

وامتدت المحاكمة ساعات عدة عصر أمس بالتوقيت المحلي.