«إعمار»: إطلاق 7 مشاريع بـ5.6 مليار درهم في الربع الأول

يوسف العربي (دبي)

شملت أنشطة التطوير العقاري لشركة «إعمار» في الإمارات إطلاق سبعة مشروعات جديدة خلال الربع الأول، تضم نحو 2.923 وحدة بقيمة مبيعات إجمالية تبلغ نحو 5.6 مليار درهم، بحسب تقرير حديث تم عرضه على المستثمرين.

وشملت المشروعات التي أطلقتها شركة «إعمار» في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي مشروع «داون تاون فيو 2» في منطقة «داون تاون دبي»، ومشروع «فيدا ريزيدنس» في منطقة «دبي مارينا»، و«جولف فيو» في منطقة «إعمار الجنوب»، ومشروع «اربانا 2» في المنطقة نفسها، بالإضافة إلى مشروع «هاربور جيت» في منطقة «دبي كريك هاربور»، ومشروع «كريك جيت» في منطقة «دبي كريك هاربور»، ومشروع «ذا كوف 2» في منطقة «دبي كريك هاربور».

ووفق التقرير الصادر عن شركة إعمار بلغت عدد الوحدات العقارية المكتملة التي تطورها الشركة في منطقة «داون تاون دبي» نحو 10.4 ألف وحدة، و4.45 ألف وحدة في منطقة «دبي مارينا»، و4.3 ألف في المرابع العربية، و374 وحدة في «المرابع العربية 2»، و277 وحدة في أم القيوين.

وضم رصيد الشركة من الأراضي التطويرية نحو 24 مليون قدم مربعة، منها 6.5 مليون قدم مربعة في منطقة دبي هيلز، و5.5 مليون قدم مربعة في دبي كريك، و900 ألف قدم مربعة في منطقة دبي التجاري