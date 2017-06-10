انجلترا في اختبار «هامبدن بارك» لحجز بطاقة «المجموعة 6»

لندن (د ب أ)

يسعى منتخب انجلترا لتعزيز صدارته للمجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية، المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة بروسيا العام المقبل، حينما يحل اليوم ضيفاً على نظيره الإسكتلندي في الجولة السادسة.

ويأمل منتخب «الأسود الثلاثة» في اجتياز عقبة منتخب اسكتلندا في المواجهة التي ستجرى بينهما بمدينة جلاسكو، من أجل الاقتراب خطوة أخرى نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الروسي.

ويتربع المنتخب الانجليزي، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم حتى الآن، من دون أن تهتز شباكه بأي هدف، على صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا، فيما يقبع المنتخب الإسكتلندي في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

وعلى الرغم من أن المنتخب الانجليزي لم يواجه أدنى صعوبة خلال فوزه 3 /‏‏‏‏ صفر على اسكتلندا في مباراتهما بمرحلة الذهاب في المجموعة، التي جرت بملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر الماضي، لكن من المرجح أن يجد تحدياً أقوى هذه المرة في اللقاء الذي سيقام على ملعب هامبدن بارك.