ماجدة محيي الدين (القاهرة)
تأثرت المائدة السعودية بعناصر أولها اتساع مساحة المملكة واختلاف التضاريس والبيئة، ما أدى لتنوع الأطعمة، وقد رحب المطبخ السعودي بانتقال أطباق من دول وثقافات مختلفة خلال مواسم الحج والعمرة، والكثير من تلك الأطباق أصبح شائعاً في العديد من مناطق المملكة، وتتصدر «الكبسة» السعودي قائمة أشهر الأكلات التقليدية، وهي شائعة في معظم المناطق وتتكون من الأرز، واللحم أو الدجاج، وقديماً كانت تصنع من لحم الغنم أو الإبل أو البقر، وهي تتميز بالتوابل والبهارات، وإضافة أصناف من المكسرات مثل البندق والصنوبر واللوز والزبيب.
ويعتبر «المطفح» أحد أقدم الأكلات السعودية الشهيرة وهي عبارة عن خروف مطهي بالكامل ويتم تتبيله بالبهارات والتوابل، مثل: القرفة، والقرنفل، والهيل، والفلفل، والزعفران، والثوم، ويقدم مع الأرز المزين بالمكسرات والزبيب.
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ومن أشهر أنواع المعجنات التي توارثتها الأجيال «المنتو واليغمش»، وهو عبارة عن لحم مفروم يخلط مع البصل والكرات ويلف بعجين، ثم يخبز ويقدم عادة مع وجبة الإفطار في رمضان كأحد الأطباق الجانبية.
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وتعرف المائدة السعودية أنواعاً متعددة من الخبز لكل منها ما يلائمه من أطباق، فهناك «القرصان»، وهو عبارة عن أقراص من الخبز الرقيق عادة يكون مع أطباق الخضراوات واللحم، وهناك «المراصيع»، وهي رقائق الخبز، وقد تكون مخلوطة بالعسل أو البصل بحسب الرغبة أو «الرقش»، فهو رقائق من الخبز توضع فوق بعضها في إناء يسمى «المدهني».
و«العريكة»، هي أحد أنواع الخبز الذي يتم عجنه بطريقة يدوية ويجهز من دقيق القمح ويوضع في إناء، ويتم عمل تجويف في منتصفه ليصب فوقه السمن والعسل والتمر.