إصابة مسؤول في حماس بانفجار سيارة بصيدا

صيدا (وكالات)

أصيب المسؤول في حركة حماس الفلسطينية محمد حمدان بجروح امس، جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

وأكدت حماس استهداف حمدان، «الكادر التنظيمي» في صفوفها في صيدا، فيما قال مصدر أمني فلسطيني لفرانس برس إنه «مسؤول في جهاز أمن حماس». وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، إن «سيارة من طراز بي أم دبليو انفجرت في صيدا ما أدى إلى إصابة المسؤول في حماس محمد حمدان» بجروح.

ونجم الاعتداء بحسب بيان للجيش اللبناني عن «عبوة ناسفة زنتها حوالى 500 غرام من المواد المتفجرة، وبداخلها كمية من الكرات الحديدية». وأصيب حمدان وفق ما أوضح مصدر طبي في صيدا، «إصابة بالغة في قدميه بينما كان يهم بالصعود إلى السيارة» أخضع إثرها لعملية جراحية.وشاهد مراسل فرانس برس السيارة مدمرة بالكامل وألسنة النيران تتصاعد منها أثناء توقفها في مرآب مبنى سكني قال شهود عيان إن حمدان يقطن فيه.وعلى الفور، ضربت القوى الأمنية طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وخلفية الانفجار الذي أحدث هلعاً في صفوف أهالي مدينة صيدا ومخيماتها. وعملت سيارات الإطفاء على إخماد النيران.

وفي بيان أصدرته في وقت لاحق، أفادت حركة حماس بأن حمدان «كادر تنظيمي من كوادر الحركة» في مدينة صيدا، من دون أن تحدد طبيعة المسؤوليات التي يتولاها.