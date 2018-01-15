إصابة مسؤول في حماس بانفجار سيارة بصيدا

صيدا (وكالات)
أصيب المسؤول في حركة حماس الفلسطينية محمد حمدان بجروح امس، جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا في جنوب لبنان.
وأكدت حماس استهداف حمدان، «الكادر التنظيمي» في صفوفها في صيدا، فيما قال مصدر أمني فلسطيني لفرانس برس إنه «مسؤول في جهاز أمن حماس». وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، إن «سيارة من طراز بي أم دبليو انفجرت في صيدا ما أدى إلى إصابة المسؤول في حماس محمد حمدان» بجروح.
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وفي بيان أصدرته في وقت لاحق، أفادت حركة حماس بأن حمدان «كادر تنظيمي من كوادر الحركة» في مدينة صيدا، من دون أن تحدد طبيعة المسؤوليات التي يتولاها.
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