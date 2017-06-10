صالح كرامة يرسخ قيمة العطاء في نفوس أبنائه

أشرف جمعة (أبوظبي)

ينبري صالح كرامة في أعمال البر طوال شهر رمضان المبارك، إذ يعيش طقوسه الخاصة مع الشهر الكريم في رحاب التأمل ومحاولة إراحة النفس من هموم الحياة، عبر الاتكاء على جدار الصوم وقراءة القرآن وصلاة التراويح وزيارة الأقارب، ومراجعة النصوص الأدبية التي يجهزها للعمل، فضلاً عن أعمال تطوعية مثل تقديم وجبات لإفطار الصائمين في المساجد القريبة من بيته، وكذلك تكريس أعمال الخير في نفوس أبنائه، بما يتوافق مع عادات وقيم أهل الإمارات المجبولة على الخير والمطبوعة على البر.

روحانيات رمضان

ويقول: في الشهر الفضيل تتغير خريطة حياتي، أتفاعل بشكل ما مع روحانيات رمضان، لكونه يكسر حاجز النفس ويدفعها للانطلاق نحو آفاق أرحب تتخلص فيها النفس من كل منغصات الحياة، لافتاً إلى أنه فور بداية الشهر الكريم يترك نفسه للتأملات الفكرية، ويتبع رياضة روحية ويقبل على قراءة القرآن بصورة كبيرة، كونه يبعث في النفس روحاً جديدة ويملأ المرء بطاقة إيجابية، مبيناً أن رمضان هو شهر القرآن، وأنه من الطبيعي أن يرافق المصحف بصورة أكبر طوال أيامه ولياليه، لافتاً إلى أنه يستمد من القرآن معاني جليلة تترسخ في نفسه وتنعكس عليه بالإيجاب.

إفطار صائم