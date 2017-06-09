رصد مادة أساسية لتشكل الحياة حول نجوم شابة

أ ف ب

رصد علماء فضاء عنصراً كيميائياً ضرورياً لتشكل الحياة حول ثلاثة نجوم شابة تشبه الشمس في وقت مبكر من تشكلها، بحسب ما أظهرت دراستان نشرتا في مجلة الجمعية الملكية لعلم الفلك.

وقال فيكتور ريفيا الباحث في مرصد أرسيتري قرب فلورنسا المشارك في واحدة من الدراستين إن جزيئات إيزوسيانات الميثيل «تؤدي دوراً أساسياً في تشكل البروتينات، وهي المكون الأساسي للحياة».

ويتيح هذا الاكتشاف التعمق في فهم ظهور الحياة على الأرض قبل مليارات السنوات، وفقا للباحثين.

وتقع النجوم الثلاثة على بعد 400 سنة ضوئية من الأرض وهي تشبه شمسنا حين كانت في بدايات تكوّنها قبل أربعة مليارات و500 مليون سنة.

ويشير وجود هذه المادة الكيميائية قرب النجوم إلى أن العناصر الأساسية لتشكّل الحياة «كانت على الأرجح متوافرة في المراحل الأولى من عمر المجموعة الشمسية»، وفقاً لنيل ليغترنيك الباحث في مرصد لايدن في هولندا والمشارك في إعداد الدراسة الثانية.