عبد الله الثاني: القدس مفتاح السلام

جمال إبراهيم (عمّان)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن «القدس يجب أن تكون مدينة تجمع ولا تفرق، وهي مفتاح تحقيق السلام وحل الصراعات والأزمات السياسية في الشرق الأوسط»، مشدداً على أن «موضوع القدس يجب تسويته ضمن إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وأشار الملك، خلال استقباله وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في دعم الفلسطينيين، وكذلك ضرورة العمل مع الإدارة الأميركية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.بدورها، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن تقدير بلادها للدور المهم الذي يقوم به الأردن، إزاء قضايا المنطقة من خلال اتباع سياسة حكيمة وعقلانية.وأكدت أن بلادها تتطلع للعب دور أكثر فاعلية في المنطقة، لا سيما وأن أزمات اللجوء بينت مدى قرب أوروبا وتأثرها بما يحدث في أفريقيا والمنطقة.

وسلمت الوزيرة الألمانية للأمن الأردني معدات عسكرية، في إطار سياسة برلين دعم عمان. وكشفت الوزيرة، عن اهتمام ألمانيا بأن تصبح الأردن مرساة استقرار في منطقة الشرق الأوسط.