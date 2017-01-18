سعود القاسمي يستقبل مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية ودور الحركة المسرحية من خلال ما تقدمه من أعمال أدبية وثقافية واجتماعية هادفة، مشيراً إلى أن المسرح يحمل رسالة تجسد مظاهر الحياة المختلفة في المجتمع، ويرصد المجالات المختلفة في بناء المجتمع، ويبرزها في أعمال مسرحية راقية.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالجهود المتواصلة لإدارة مسرح رأس الخيمة الوطني للوجود على الساحة والاستمرار والتطور، وخروجهم من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف المسرحي القائمة على الدراسة المتخصصة.

من جانبه، أشاد مبارك خميس المهري، رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني، بالاهتمام والدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي للمسرح، وحرص سموه على الارتقاء بالأعمال المسرحية المختلفة، وتعزيز العمل المسرحي في الإمارة. وقال المهري: «نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف نشاطات المسرح في الإمارة، وتقديم أعمال ذات رسالة ومضمون هادف للمشاركة في المهرجانات التي تقام في الدولة»، منوهاً بحصول مسرح رأس الخيمة الوطني مؤخراً على جائزة أفضل عمل متكامل بمهرجان الإمارات لمسرح الطفل عن العمل «مغامرات كتاب»، ما يعطي دفعة معنوية للمسرحيين لبذل الجهد وتقديم ما هو أفضل. حضر المقابلة، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين.