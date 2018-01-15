تعديل وزاري يشمل 4 حقائب في مصر

القاهرة (وكالات)

وافق مجلس النواب المصري، أمس، على تعديل اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكومة شريف إسماعيل. وشمل التعديل اختيار أبو بكر الجندي وزيراً للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة، وخالد محمد علي بدوي وزيراً لقطاع الأعمال.

كما شمل التعديل الوزاري حقيبة نائبي وزير، حيث تم تعيين عاصم الجزار نائباً لوزير الإسكان، وطارق توفيق نائباً لوزير الصحة.

وقال مصدر برلماني، إن البرلمان اجتمع، أمس، لمناقشة عدد من الملفات، وكان من بينها التعديل الوزاري الذي تضمن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي قائماً بعمل رئيس الوزراء مع بقائه وزيراً للإسكان.

وأدى الوزراء الأربعة الجدد في التعديل الوزاري الجديد، ونائبا وزيري الإسكان والصحة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.