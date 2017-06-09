كوريا الشمالية تجري تجارب على صواريخ أرض - بحر

سيؤول (وكالات)
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت أمس مجموعة من صواريخ أرض-بحر. وقدمت بذلك دليلا جديدا على رغبتها في إحراز تقدم على صعيد برامجها التسلحية، على رغم كل الاعتراضات.
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لكن متحدثا باسم رئاسة الجيوش الجنوبية قال إن هذه المحاولة للقذائف القصيرة المدى، لم تنتهك على ما يبدو قرارات الأمم المتحدة.وتطبق القيود الدولية على التجارب البالستية فقط. وأضاف أن «كوريا الشمالية تقوم باستفزازات مدروسة بعناية. فهي تمتنع عن القيام بتجارب صواريخ بالستية عابرة للقارات يمكنها أن تؤدي إلى أعمال انتقامية عسكرية» أميركية. وقال الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي-اين كما نقل عنه المتحدث باسمه ان «الشيء الوحيد الذي ستربحه كوريا الشمالية من خلال هذه الاستفزازات، هو العزلة على الساحة الدولية وصعوبات اقتصادية». وأضاف أن سيؤول «لن تقوم بأي خطوة إلى الوراء ولا بتسوية تتعلق بمسألة أمن الأمة والشعب»، معلنا تأييده اجراء حوار مع الشمال.
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ووصفت كوريا الشمالية هذه التدابير بأنها «تافهة»، مشيرة إلى أنها لن تحملها على تغيير مسارها في أي حال من الأحوال. وندد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس بإطلاق الصواريخ باعتبارها استفزازا، لكن لم يتقرر حتى الآن عقد اجتماع لمجلس الأمن بهذا الشأن.