«الصليب الدولية» تشيد بجهود «الهلال الإماراتي»

عدن (الاتحاد)
أشاد مسؤول الصليب الأحمر الدولي بالجهود الإنسانية المبذولة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، في تقديم الدعم والمساندة وإغاثة الشعب اليمني منذ اندلاع الأزمة الراهنة.
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وخلال اللقاء تم بحث الأوضاع الإنسانية التي تعيشها المحافظات اليمنية، خصوصاً مع استمرار الحرب في بعض المناطق، وكيفية التنسيق بين الجانبين لإيصال المساعدات الإنسانية للمحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية.
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واستعرض ممثل «الهلال الأحمر الإماراتي» في عدن جملة من المشاريع الإغاثية والتنموية التي تنفذها ونفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي هدفت إلى التخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطنون في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.