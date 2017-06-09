«الصليب الدولية» تشيد بجهود «الهلال الإماراتي»

عدن (الاتحاد)







أشاد مسؤول الصليب الأحمر الدولي بالجهود الإنسانية المبذولة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، في تقديم الدعم والمساندة وإغاثة الشعب اليمني منذ اندلاع الأزمة الراهنة.



وأكد كرستوفر فت، ممثل الصليب الأحمر الدولي، أثناء لقائه بوفد الهيئة في مدينة عدن، برئاسة خالد المزروعي، أن الهلال الإماراتي يعد من الهيئات الإغاثية المهمة التي تقدم المساعدات الإنسانية للمتضررين والمحتاجين في اليمن منذ أكثر من عامين.

وخلال اللقاء تم بحث الأوضاع الإنسانية التي تعيشها المحافظات اليمنية، خصوصاً مع استمرار الحرب في بعض المناطق، وكيفية التنسيق بين الجانبين لإيصال المساعدات الإنسانية للمحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية.



وأكد المزروعي أن مساعدات «الهلال الأحمر الإماراتي» تتوزع في كل المحافظات اليمنية سواء المحررة أو الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، مضيفاً أن الهيئة حريص على تقديم الدعم والعون للمتضررين والمحتاجين، ورفع معاناتهم، في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن الشقيق.

واستعرض ممثل «الهلال الأحمر الإماراتي» في عدن جملة من المشاريع الإغاثية والتنموية التي تنفذها ونفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي هدفت إلى التخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطنون في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.