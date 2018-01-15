تونس تحتفل بذكرى الثورة على إيقاع الاحتجاجات

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

احتفلت تونس أمس على الصعيدين الرسمي والشعبي بالذكرى السابعة للثورة التي أدت إلى فرار الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في عام 2011 بالتزامن مع موجة احتجاجات شعبية واسعة.

وتجمعت الآلاف في مسيرات بشارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة لإحياء الذكرى السابعة للثورة، والاحتجاج أيضاً على غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تعمقت مع دخول (قانون المالية لسنة 2018) حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري. وتأتي الاحتفالات بعد أسبوع من الاحتجاجات الليلية العنيفة في العديد من المناطق شهدت عمليات نهب وتخريب واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن قتيل والعشرات من الجرحى، إضافة إلى تهشيم وحرق عدد من المقرات الحكومية.

وانتشر أمس مئات من قوات الشرطة وأقاموا بوابات تفتيش في مدخل شارع الحبيب بورقيبة، وبرز الانقسام جلياً أمس في الذكرى السابعة للثورة، حيث كان المتظاهرون في شكل مجموعات متفرقة، هنا مؤيدو حركة النهضة التي تشارك في الحكومة، وهناك أنصار الجبهة الشعبية المعارضة يحتجون، بينما تجمع النقابيون أمام مقر الاتحاد العام التونسي، رافعين شعارات ضد غلاء الأسعار.

وقال أحد المحتجين لـ«رويترز»: بينما كان يحمل قفة فارغة «هذا ما جنته علينا الحكومة.. قفة خاوية وجيوب خاوية بقرارات جائرة، أنا معلم وزوجتي معلمة لكننا أصبحنا نعاني اليوم لنلبي ما نحتاج»، ويضيف «لم نجنِ سوى حرية التعبير منذ الثورة.. ولكننا سنظل في الشوارع حتى نفتك حقوقنا الاقتصادية مثلما افتكننا حريتنا..لن يمروا». وفي الجهة الأخرى من شارع الحبيب بورقيبة تجمع أيضا عاطلون عن العمل مطالبين بتوظيفهم.