اكتشاف سيفين أثريين عمرهما 2400 عام

بكين (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أمس الثلاثاء، أن رجلاً اكتشف سيفين أثريين، أثناء إعادة بناء منزله في منطقة تشونجتشينج جنوبي غرب الصين. ونقل موقع «تشاينا راديو إنترناشونال» الإلكتروني، عن خبراء الآثار المحلية القول، إن السيفين قد يعودان إلى حقبة الممالك المتحاربة في الصين، بالفترة بين عامي 475 و221 قبل الميلاد. ويقدر ثمن السيف الواحد بـ 50 ألف يوان (7200 دولار أميركي).

ويقول بينج بو، مالك المنزل، إن الصدأ الأخضر الفاتح كان يغطي السيفين اللذين يبلغ عمرهما نحو 2400 عام، عند اكتشافهما، ثم ظهر بريقهما بعد مسحهما.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن السيفين يبلغ طولهما 55 سنتيمتراً، ويزن كل منهما 5ر1 كيلوجرام.