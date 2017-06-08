ليفربول يعتذر لساوثهامبتون

لندن (د ب أ)

اعتذر فريق ليفربول الإنجليزي لمواطنه فريق ساوثهامبتون، في أعقاب ملاحقة إدارة النادي الأحمر للمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، قبل أن يُسقط اللاعب من حساباته مؤخراً.

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى رغبة مسؤولي ليفربول في التعاقد مع فان ديك، الذي استحوذ على اهتمام العديد من الأندية، وأعلن تفضيله الانتقال إلى قلعة «آنفيلد».

وتقدم مسؤولو ساوثهامبتون بشكوى ضد إدارة ليفربول أمام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث طلبت منها النظر في قيام مسؤولي ليفربول بسلوك غير قانوني محتمل تجاه فان ديك «25 عاماً»، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع.

في المقابل، أعلن ليفربول عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عدم وجود أي نية لديه للتعاقد مع مدافع ساوثهامبتون، حيث ذكر في بيان: يود نادي ليفربول أن يسجل أسفه عن التكهنات التي أثارتها وسائل الإعلام بشأن رغبة النادي في ضم فان ديك لاعب ساوثهامبتون.

وأضاف ليفربول: نتقدم بالاعتذار إلى مالك ساوثهامبتون ومجلس إدارته وجماهيره عن أي سوء فهم بشأن فيرجيل فان ديك.

واختتم ليفربول بيانه قائلاً: نحترم موقف نادي ساوثهامبتون ويمكننا التأكيد على أننا لم نعد مهتمين بضم اللاعب. ومدد فان ديك تعاقده مع ساوثهامبتون لمدة 6 مواسم في مايو عام 2016، أي بعد أقل من عام على انضمامه للفريق قادماً من سيلتيك الإسكتلندي.