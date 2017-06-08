فرنسا تتحفز لتعزيز الصدارة في السويد

نيقوسيا (أ ف ب)
تشهد مباريات اليوم في الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، قمة بين فرنسا ومضيفتها السويد في المجموعة الأولى، فيما تستمر المطاردة بين سويسرا والبرتغال في الثانية.
ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثاني الملحق الفاصل، الذي يتأهل عنه 4 منتخبات ليصبح المجموع 13 منتخباً من القارة الأوروبية، إضافة إلى روسيا المضيفة.
وتتصدر فرنسا، وصيفة بطلة كأس أوروبا 2016، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن السويد التي خسرت أمامها 1-2 ذهاباً والباحثة عن تأهلها لأول مرة منذ 2006. لكن هذه المجموعة قد تشهد تقلبات جذرية في ظل وجود بلغاريا «9 نقاط» وهولندا الجريحة «7 نقاط» في المركز الثالث والرابع. ولن يضمن الفوز للاعبي المدرب ديدييه ديشامب في ستوكهولم حجز البطاقة إلى روسيا، إلا أنه سيبعد «الديوك» في الصدارة.
وسحقت فرنسا، بطلة 1998، ضيفتها الباراجواي 5-صفر ودياً مطلع الشهر الحالي بأهداف أوليفييه جيرو «3 أهداف» وموسى سيسوكو وأنطوان جريزمان. وقال ديشامب: الفوز على الباراجواي لم يتسبب بنشوة مفرطة للاعبين. وعما إذا كانت مواجهة السويد بمثابة النهائي للتأهل إلى المونديال، أجاب ديشامب: كلا. بالنسبة لنا هي هامة، وربما أكثر أهمية بالنسبة للسويديين، لكنها لن تكون حاسمة بأي حال. العودة بثلاث نقاط ستكون مثالية.
وفي المجموعة عينها، تبدو هولندا وصيفة بطلة مونديال 2010 وثالثة 2014 والباحثة عن التأهل للمرة الـ 11 في تاريخها، مجبرة على الفوز على ضيفتها لوكسمبورج «نقطة» في روتردام، وإلا ستقترب أكثر من الغياب عن ثاني حدث عالمي على التوالي، بعد كأس أوروبا 2016. وكانت هولندا فازت ذهابا 3-1. واستعدت للمباراة بفوزين على المغرب 2-1 بهدفي كوينسي برومس وفنسنت يانسن، وكوت ديفوار 5-صفر بتشكيلة شبه احتياطية سجل لها جويل فيلتمان «هدفان» وأريين روبن ودايف كلاسن ويانسن. ودعا قائد هولندا «الطواحين» روبن زملاءه إلى الصلاة من أجل فوز فرنسا على السويد، لنحيي أملنا بانتزاع المركز الثاني في المجموعة في حال تخطينا لوكسمبورج لنخوض بعدها الملحق. وقاد المنتخب «البرتقالي» في مباراته وكوت ديفوار مساعد المدرب فريد جريم قبل انتقال الدفة رسمياً إلى المدرب ديك إدفوكات الذي يعود إلى المنتخب للمرة الثالثة. ... المزيد