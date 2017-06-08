فرنسا تتحفز لتعزيز الصدارة في السويد

نيقوسيا (أ ف ب)

تشهد مباريات اليوم في الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، قمة بين فرنسا ومضيفتها السويد في المجموعة الأولى، فيما تستمر المطاردة بين سويسرا والبرتغال في الثانية.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثاني الملحق الفاصل، الذي يتأهل عنه 4 منتخبات ليصبح المجموع 13 منتخباً من القارة الأوروبية، إضافة إلى روسيا المضيفة.

وتتصدر فرنسا، وصيفة بطلة كأس أوروبا 2016، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن السويد التي خسرت أمامها 1-2 ذهاباً والباحثة عن تأهلها لأول مرة منذ 2006. لكن هذه المجموعة قد تشهد تقلبات جذرية في ظل وجود بلغاريا «9 نقاط» وهولندا الجريحة «7 نقاط» في المركز الثالث والرابع. ولن يضمن الفوز للاعبي المدرب ديدييه ديشامب في ستوكهولم حجز البطاقة إلى روسيا، إلا أنه سيبعد «الديوك» في الصدارة.

وسحقت فرنسا، بطلة 1998، ضيفتها الباراجواي 5-صفر ودياً مطلع الشهر الحالي بأهداف أوليفييه جيرو «3 أهداف» وموسى سيسوكو وأنطوان جريزمان. وقال ديشامب: الفوز على الباراجواي لم يتسبب بنشوة مفرطة للاعبين. وعما إذا كانت مواجهة السويد بمثابة النهائي للتأهل إلى المونديال، أجاب ديشامب: كلا. بالنسبة لنا هي هامة، وربما أكثر أهمية بالنسبة للسويديين، لكنها لن تكون حاسمة بأي حال. العودة بثلاث نقاط ستكون مثالية.