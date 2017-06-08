غانم بطل سباق «حواجز» فلسطين

أحمد المشهراوي (غزة)

توج الفارس آدم غانم، بلقب كأس فلسطين السنوي لقفز الحواجز أمس الأول، وجاء تتويج غانم بالمركز الأول على صهوة جواده «السابق» بزمن قدره 56:00 ثانية ضد عقارب الساعة، وخاض السباق 14 فارساً على قطع المسار 450 متراً دون أخطاء، وبالزمن الأسرع، وبحواجز يصل ارتفاعها 110 سم لفئة المتقدمين بعدد 11 حاجزاً.

وكان المركز الثاني من نصيب الفارس أحمد العزازي على صهوة جواده«سكاد» بزمن قدره 58.01 ثانية، بينما كان المركز الثالث من نصيب محمد السعدي على صهوة الجواد «العليا» بزمن قدره 60:06 ثانية.

وقال غانم: التصميم والإرادة كانا وراء تتويجي بتحقيق هذا الرقم الجديد، مشيداً بالروح والتصميم القوي الذي ظهر عليه الفرسان في هذه المناسبة، وأقيم السباق على مضمار نادي الجواد على شاطئ البحر المتوسط.