الشقيقان «الشوربجي» وماسارو إلى نصف النهائي

دبي (الاتحاد)

تواصلت منافسات نهائيات دبي لبطولات محترفي الاسكواش التي تستضيفها أوبرا دبي من 6 إلى 10 يونيو الجاري، بمشاركة نجوم الاسكواش في العالم، حيث شهد دورها الثاني تأهل كل من المصري مروان الشوربجي، والفرنسية كامي سيرم، المصنفة الثالثة عالمياً، إلى نصف النهائي، إثر تسجيلهما فوزهما الثاني على التوالي في الحدث.

ونجحت سيرم في حجز مكانها عقب تغلبها على المصرية نوران جوهر، بطلة العالم للناشئات، والبريطانية أليسون وترز في اليوم الأول، في حين فاز الشوربجي على الألماني سايمون روزنر بعد تغلبه على نك ماثيو في مباراته الافتتاحية.

وعزز كل من كريم عبد الجواد ورنيم الوليلي من مصر حظوظهما بالوصول إلى نصف النهائي، بعد تغلبهما على نك ماثيو وأليسون وترز على التوالي، وعادت نور الشربيني إلى أجواء المنافسة عقب خسارتها الصعبة في اليوم الأول أمام البريطانية سارا جين بيري، ولم تكن بحاجة إلا إلى 21 دقيقة لإنزال الهزيمة بالماليزية نيكول ديفيد، بطلة العالم ثماني مرات (11-6,11-9)، ورفعت بذلك عدد الانتصارات التي سجلتها على ديفيد إلى 9 في 13 مواجهة بينهما في الجولة العالمية.

وأطاح البريطاني جيمس ويلستروب، المصنف الأول عالمياً سابقاً، بحامل اللقب جريجوري جولتييه من فرنسا (11-9,11-4)، علماً أن الأخير لم يتعرض سوى لخسارة واحدة في 2017، بدورها ضمنت البريطانية لورا ماسارو، حاملة اللقب، تأهلها إلى نصف النهائي بعد تغلبها في اليوم الأول على الماليزية نيكول ديفيد 2-0، وفوزها أمس الأول على مواطنتها سارا جين بيري، المصنفة السابعة (11-6,14-12).

واختتمت المنافسات بمواجهة المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالمياً، ومواطنه علي فرج، وانتهت بفوز الأول ليلحق بشقيقة مروان ويحجز مكانه في نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.