اللقب بين ترام دبي ومرور أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يسدل الستار مساء اليوم على فعاليات بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية، وذلك عندما تحتضن الملاعب الفرعية التابعة لنادي بني ياس المباراة الختامية على اللقب، والتي تجمع ترام دبي مع المرور «شرطة أبوظبي» بعدما تخطيا نظيريهما سيوف العاصمة وجولد في نصف النهائي.

وأقيم الدور نصف النهائي أمس الأول، حيث تفوق فريق ترام دبي على سيوف العاصمة بفارق الركلات الترجيحية إثر تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لمثله، حيث شهدت المجريات تقدم سيوف العاصمة بهدف نجح في الحفاظ عليه حتى الثواني الأخيرة التي شهدت إحراز ترام دبي هدف التعادل ليتم حسم التأهل عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت لترام دبي.

وفي نصف النهائي الآخر، تفوق فريق مرور أبوظبي على فريق «جولد» أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب بعدما تقدم بهدفين نظيفين نجح في الحفاظ عليهما من خلال انتهاج أسلوب دفاعي على أغلب مفاتيح لعب فريق جولد الذي قدم كل ما في جعبته لإدراك التعادل لكن محاولاته تمخضت عن إحراز هدف يتيم لينتهي اللقاء بفوز ثمين لمرور أبوظبي بهدفين لهدف.

وينتظر أن يعقب المباراة الختامية مساء اليوم تكريم البطل، الذي يحصل على 80 ألف درهم، فيما سينال الوصيف جائزة المركز الثاني البالغة قيمتها 50 ألف درهم.

وكانت البطولة كانت قد انطلقت في ثاني أيام شهر رمضان المبارك بمشاركة 16 فريقاً يمثلون العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية الخاصة، حيث تقدم للمشاركة 140 فريقاً قبل أن يتم تقليصها إلى العدد المطلوب.

الجدير بالذكر أن أيام البطولة شهدت إقامة العديد من المسابقات العلمية والثقافية للجماهير وبشكل يومي، حيث تم تخصيص العديد من الجوائز العينية والنقدية للجماهير، مما أضفى المزيد من الإثارة على هذا الحدث الذي تشهده منطقة بني ياس للمرة الأولى.