ابن درويش يكسب «موقعة الصدارة» من الإعصار

وليد فاروق ( دبي)

كشفت بطولة «مكتوم بن راشد» لسباعيات الكرة في نسختها السابعة، والمقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، عن معالم الدور ربع النهائي، بعدما حسمت معظم الفرق موقفها في جدول ترتيب المجموعات الأربعة التي يتنافس فيها 20 فريقاً، بختام منافسات الجولة التاسعة.

في المجموعة الأولى تأهل فريق سبورت فور أول للدور ربع النهائي، عقب فوزه على برشلونة 5-2، في ختام تصفيات المجموعة، ليحسم المركز الثاني لمصلحته برصيد 9 نقاط، خلف فريق المرحوم خميس بن مزينة الذي حسم تأهله في الجولة الماضية بانتزاع صدارة فرق المجموعة برصيد 12 نقطة، في حين شهدت نفس المجموعة، تحقيق فريق بلوجرانا فوزه الأول في البطولة، والذي تحقق على المدفعجية بهدف وحيد، والذي لم يشفع لهما ليغادرا ومعهما فريق برشلونة وجميعهم له 3 نقاط فقط.

وفي المجموعة الثانية، حسم فريق ابن درويش صدارته وتأهله بفوزه على الإعصار 3-2، ليحتل قمة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الإعصار عند النقطة التاسعة وتقهقره للمركز الثاني في المجموعة، وتأهل كلاهما للدور ربع النهائي، فيما شهدت ثاني مواجهات المجموعة موقفاً غريباً بتغيب طرفيها الفرسان والجوكر عن الحضور إلى موعد الرسمي للمباراة بعد تأكد خروجهما من المنافسة ومعهما فريق المعروف الثالث برصيد 6 نقاط.

وبعيداً عن المنافسات أعرب العميد خالد شهيل نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته النسخة السابعة للبطولة هذا العام، سواء على صعيد أعداد الفرق، أو على صعيد نوعية اللاعبين، ما يعكس، مكانة وأهمية البطولة، التي نجحت منذ انطلاقتها 2011 في فرض نفسها كواحدة من أهم الفعاليات الرمضانية على مستوى الدولة.

وأوضح شهيل في تصريحات صحفية، أن: النجاحات التي حققتها البطولة على مدار النسخ الستة الماضية، كان وراء الارتقاء التدريجي بالمستوى الفني للبطولة، وهو ما أكدته الأرقام ونوعية اللاعبين المشاركين حالياً في النسخة الحالية.

وأضاف: المستوى التنافس يجعل من الصعوبة تحديد هوية البطل، نظراً لوجود أكثر من فريق قدم مستويات على أعلى مستوى، فضلاً على لاعبي أندية الدولة الموجودين في تلك الفرق.

وأكد شهيل أن من أهم عوامل نجاح النسخة السابعة، جاءت من خلال التأكيد على توجيهات القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، بتسخير كل المنشآت والبنى التحتية والجوانب الفنية في شرطة دبي، ضمن هدف الاهتمام الذي توليه الشرطة للفعاليات بصورة عامة والرياضية على وجه التحديد.