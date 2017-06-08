10 أهداف في افتتاح خماسيات كرة القدم للرجال

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الجولة الأولى من منافسات خماسيات كرة القدم للرجال والتي انطلقت مساء أمس الأول ضمن فعاليات أولمبياد الضباط التي تقام في العاصمة أبوظبي في نسختها الحادية والعشرين، انتصارين وتعادلين في افتتاح مباريات البطولة التي شهدت تسجيل 10 أهداف.

واستهل فريق بن حمودة مشواره بفوز مستحق بثلاثية نظيفة على فريق يور للأسنان وذلك ضمن المجموعة الأولى، وسجل ثلاثية بن حمودة إسلام حسين وماهر أحمد وصابر سيد.

وفي المجموعة ذاتها، فرض التعادل السلبي نفسه على المواجهة الثانية التي جمعت بين فريق مؤسسة الرميثي، وفريق سينيرز لإدارة العقارات في مباراة شهدت محاولات عدة من جانب كل فريق لهز شباك منافسه ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل وحصول كل فريق على نقطة، ليتصدر فريق بن حمودة المجموعة برصيد 3 نقاط ومن خلفه الرميثي وسينيرز بنقطة واحدة.

وضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية حقق فريق أدنوك أن فوزاً ثميناً وبثلاثية نظيفة على حساب فريق هيلثي سبورت ليعلن أدنوك عن نفسه بقوة وعزمه على المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي والسعي للحصول على اللقب.