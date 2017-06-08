«سوق أبوظبي»: تكريم أول 5 شركات تفصح عن بياناتها المالية في المواعيد المحددة

أبوظبي (وام)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن مبادرة تتضمن تكريم أول خمس شركات مدرجة قامت بالإفصاح عن بياناتها المالية كل ربع مالي/‏ سنوي في المواعيد المحددة بجوائز تقديرية، وذلك في إطار استراتيجية السوق الهادفة إلى سرعة الإفصاح عن البيانات المالية.

وقال السوق في تعميم وجهه إلى جميع الشركات المدرجة إنه سيتم تقديم الجوائز للشركة خلال الملتقى السنوي للشركات المدرجة الذي ينظمه السوق.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء أول خمس شركات مدرجة قامت بالإفصاح عن بياناتها المالية على الموقع الإلكتروني للسوق، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالسوق، وأيضاً من خلال بيان صحفي يصدر عن السوق.

ومن المقرر تطبيق هذا الإجراء، اعتباراً من الربع المالي الثاني من العام 2017.

يشار إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يصل إلى 63 شركة مع نهاية العام 2016.