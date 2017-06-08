295 مليار درهم رؤوس أموال الشركات المساهمة في الإمارات

حاتم فاروق (أبوظبي)

بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بنهاية العام 2016، نحو 295.2 مليار درهم، منها 87.1 مليار درهم تمثل رؤوس أموال الشركات المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما بلغت رؤوس أموال الشركات المسجلة في سوق دبي المالي نحو 109.7 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال التقرير، إن رؤوس أموال الشركات المساهمة المحلية غير المدرجة بالأسواق المالية بلغت 98.4 مليار درهم، فيما سجلت رؤوس أموال الشركات الحكومية نحو 90 مليار درهم، كما وصلت رؤوس أموال الشركات غير الحكومية نحو 205 مليار درهم بنهاية العام 2016.

وتصدرت إمارة أبوظبي إمارات الدولة في عدد الشركات المساهمة العامة المحلية خلال العام 2016، مسجلة 81 شركة، تلتها إمارة دبي بعدد 41 شركة مسجلة، ثم إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة بـ 13 شركة لكل منهما، تلتها إمارة الفجيرة بخمس شركات، ثم إمارة عجمان بثلاث شركات، وأخيراً جاءت إمارة أم القيوين بشركتين، بحسب التقرير السنوي.

واكتشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عدد 18 حالة تداول مطلعين وعدد 2 حالة تداول استباقي، وجرى إحالتها إلى إدارة التنفيذ والمتابعة، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة للعام 2016.

وقال التقرير إن إدارة التنفيذ والمتابعة وجهت 107 إنذارات بحق المخالفين وفرض إيقاف مؤقت عن 2 من ممثلي الوسطاء وتوجيه تنبيه لمستثمر واحد وإحالة 4 مخالفات إلى النيابة العامة، كما بلغ عدد المخالفات المحالة للإدارة من إدارة الإصدار والإفصاح 54 مخالفة.

وبحسب التقرير السنوي للهيئة، فقد وصل عدد المخالفات المتعلقة بالترخيص 25 شركة، كما بلغ عدد التقارير المحالة من إدارة الرقابة 176 تقريراً.