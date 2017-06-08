«الكساد الكبير» يضرب الاقتصاد الأميركي والعالم

حسونة الطيب (أبوظبي)

لم يطلق لفظ «كبير» على الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن التاسع عشر عبثاً، بل جاء نتاج سلسلة من حالات الكساد التي أصابت الاقتصاد الأميركي طوال فترة القرن التاسع عشر، حيث تضافرت عدة أسباب، منها فشل المحاصيل وتراجع أسعار القطن والانخفاض المفاجئ في سوق الأسهم، لتهوي بنمو الاقتصاد الأميركي.

وكانت التأثيرات وخيمة، ليفقد ملايين الأميركيين وظائفهم وطرد المزارعين من أراضيهم، مع انهيار السكك الحديدية والبنوك والأعمال التجارية الأخرى.

وخلال الحرب بين 1807 إلى 1814، اتجهت الحكومة البريطانية لجمع المال من خلال طبع كميات كبيرة من العملات الورقية.

ونتيجة لعجز الدولة عن توفير العملات المعدنية الفضية، فقدت العملات الورقية معظم قيمتها في التجارة العادية.