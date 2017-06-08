  • الجمعة 14 رمضان 1438هـ - 09 يونيو 2017م

أزمات القرن التاسع عشر...

«الكساد الكبير» يضرب الاقتصاد الأميركي والعالم
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 09 يونيو 2017

حسونة الطيب (أبوظبي)

لم يطلق لفظ «كبير» على الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن التاسع عشر عبثاً، بل جاء نتاج سلسلة من حالات الكساد التي أصابت الاقتصاد الأميركي طوال فترة القرن التاسع عشر، حيث تضافرت عدة أسباب، منها فشل المحاصيل وتراجع أسعار القطن والانخفاض المفاجئ في سوق الأسهم، لتهوي بنمو الاقتصاد الأميركي.

وكانت التأثيرات وخيمة، ليفقد ملايين الأميركيين وظائفهم وطرد المزارعين من أراضيهم، مع انهيار السكك الحديدية والبنوك والأعمال التجارية الأخرى.

وخلال الحرب بين 1807 إلى 1814، اتجهت الحكومة البريطانية لجمع المال من خلال طبع كميات كبيرة من العملات الورقية.

ونتيجة لعجز الدولة عن توفير العملات المعدنية الفضية، فقدت العملات الورقية معظم قيمتها في التجارة العادية.

وانتشرت العديد من حالات الذعر على مدى القرن التاسع عشر لتشكل أزمة ذلك القرن. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 