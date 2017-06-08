1.48 مليار درهم أرباح «آيبيك» خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» 403.8 مليون دولار (1.48 مليار درهم) أرباحاً صافية خلال العام الماضي مقارنة بخسائر قدرها 2.6 مليار دولار في العام 2015، وذلك نتيجة انخفاض تكاليف المواد الخام وارتفاع هامش الربحية من صناعة البتروكيماويات، إلى جانب تراجع مستويات انخفاض القيمة على مستوى المجموعة.

وتضم محفظة «آيبيك»، التي باتت جزءاً من شركة مبادلة للاستثمار منذ 1 مايو 2017 بعد دمجها مع شركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، أصولاً تنشط عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بدءاً من عمليات استكشاف النفط والغاز، إلى صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى مجموعة من الاستثمارات المتنوعة.

وبلغت إيرادات الشركة 33.8 مليار دولار مقارنة بـ35.8 مليار دولار أميركي في العام 2015، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط.

وبلغت الأرباح التشغيلية 1.9 مليار دولار مقارنة بخسارة قدرها 3.6 مليار دولار أميركي في العام 2015، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بتراجع مستويات انخفاض القيمة عبر مختلف أصول المجموعة خلال العام 2016.