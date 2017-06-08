تقرير: إكسبو أستانا يحدد معالم التحديات المستقبلية للطاقة النظيفة

أستانا (وام)

تنطلق فعاليات معرض إكسبو العالمي في العاصمة الكازخية أستانا خلال الفترة ما بين 10 يونيو الجاري حتى 10 سبتمبر 2017 تحت عنوان «طاقة المستقبل».

واستعدت المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والخاصة الكازاخية لتعزيز نجاح هذا الحدث المتميز الذي تشارك في فعالياته 115 دولة و22 منظمة دولية في الوقت الذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر بأجنحة ضخمة وبرامج متميزة تتعلق بالطاقة المستدامة والنظيفة والطاقة الخضراء.

ويشكل المعرض منصة دولية مهمة لمستقبل الطاقة المستدامة ومركز جذب للتكنولوجيا الجديدة، وأيضاً فرصة مهمة للعلماء الشباب لتقديم أفكارهم، حتى لو بدا أنها غير واقعية.

وأكد رابيل زوشيباييف مفوض معرض إكسبو أستانا، مشاركة 115 دولة و22 منظمة دولية في المعرض.. موضحاً أنه سيتم عرض برامج متعددة حول التكنولوجيا الجديدة في الطاقة الخضراء، وأنها ستكون رؤية لمشاريع كانت مجرد حلم وأصبحت حقيقة على أرض كازاخستان، مشيراً إلى أن إكسبو 2017 بمثابة مركز جذب للتكنولوجيا الجديدة، مما يشكل فرصة لعلمائنا الشباب لتقديم أفكارهم.