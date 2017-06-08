عبدالسلام أمين.. كاتب «الفوازير» الأول

القاهرة (الاتحاد)
عبدالسلام أمين شاعر ومؤلف وسيناريست مهم ارتبط به الجمهور خلال شهر رمضان لسنوات، سواء من خلال أشعاره وكتابته تيترات المقدمة والبداية لعديد من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، أو التي قام بكتابة القصة والسيناريو والحوار لها، وفي مقدمتها المسلسل التراثي الشهير «ألف ليلة وليلة»، إلى جانب الفوازير، وهو يصنف على أنه الكاتب الأول للفوازير التلفزيونية، وصاحب السبق في وضع الفزورة داخل سياق درامي، وجاءت بدايته أثناء دراسته الجامعية، حيث كتب لإذاعة الإسكندرية العديد من الأعمال الدرامية والغنائية، منها مسلسل «سعد اليتيم»، والعديد من الأوبريتات والأغنيات، ثم اتجه إلى القاهرة، وقدم أغنيات شهيرة لكبار المطربين، وكتب عديداً من المسلسلات الإذاعية منها «الأوائل في الإسلام»، و«نساء شهيرات»، و«أولو العزم من الرسل».
ومع بداية إرسال التلفزيون 1960 اشتهر بكتابة أغنيات المسلسلات، ومنها: «الطاحونة» ليحيى شاهين وعزيزة راشد، و«لسة بحلم بيوم» لنور الشريف وصفاء أبو السعود، و«برج الأكابر» لحسن عابدين، وليلى طاهر.
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وحققت أعماله الدينية والتاريخية التي كتب لها القصة والسيناريو، والحوار، والأشعار، وعرضت في رمضان نجاحاً نقدياً وجماهيرياً، ومنها: «تحت ظلال السيوف» لعبدالله غيث وليلى طاهر، و«الزهرة والسيف» عن فتح مصر وبناء القاهرة والأزهر، و«خامس الخلفاء الراشدين - عمر بن عبدالعزيز»، و«هارون الرشيد»، وقام ببطولة المسلسلين نور الشريف، وأخرجهما أحمد توفيق، و«سيف الدولة الحمداني» لأحمد عبدالعزيز، وميرنا وليد، وإخراج ممدوح مراد، و«ذوالنون المصري» لممدوح عبدالعليم، وسميحة أيوب، وإخراج هاني لاشين.
وعاد لكتابة فوازير «ألف ليلة وليلة» ام 1998 وحملت عنوان «ألف ليلة وليلة - ذات الخال» لبوسي، وماجد المصري، وإخراج رباب حسين، وفي عام 2000 قدم «ألف ليلة وليلة - ضوء المكان وبدر التمام»، وقامت ببطولتها نيللي، ومحمود قابيل، وأخرجها عمرو عابدين.