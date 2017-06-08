سالم عبدالرحمن بطل «دولية الشارقة للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

أحرز الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن، لاعب المنتخب الوطني، لقب بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج السريع في نسختها الـ22 بعد فوزه في الجولة الأخيرة على بطل أفريقيا والعرب الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين، ورفع رصيده إلى 7.5 نقطة، وفاز باللقب بعد كسر التعادل بعدما تساوى مع الأستاذ الدولي الكبير المخضرم الأذربيجاني إيلمر مغراموف الذي جاء في المركز الثاني، والأستاذ الدولي الكبير فلاديمير أكوبيان الثالث.

حضر حفل الختام وتوزيع الجوائز، الشيخ سعود بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور سرحان المعيني، رئيس اتحاد الشطرنج، والعديد من رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات العربية للشطرنج.

وحصل على جائزة أفضل لاعب مواطن الأستاذ الدولي عمر نعمان لاعب نادي الشارقة، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الأستاذ الاتحادي عبدو سوموف وحصل على مجموع نقاط 6.5، وحصلت على أفضل لاعبة مواطنة لاعبة نادي فتيات الشارقة للشطرنج والثقافة نور صالح برصيد خمس نقاط، وحصل الناشئ الموهوب أحمد الحمادي على جائزة أصغر لاعب بالبطولة.

وأعرب الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج عن سعادته بفوز سالم بلقب البطولة وقال: هناك مكاسب كثيرة من إقامة بطولة الشارقة في مقدمتها وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين الدوليين أصحاب التصنيفات العالية، وتمثل البطولات محطة إعداد جيدة للاعبي المنتخبات الوطنية، ومن المكاسب أيضا فوز سالم عبدالرحمن على المصري باسم أمين، في آخر مباريات البطولة، وهو ما يمثل حافزا للاعب قبل المشاركة في البطولات المقبلة.

من ناحية أخرى، رشح الاتحاد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا لرئاسة الاتحاد العربي للعبة، بدلاً عن إبراهيم البناي الرئيس الحالي في الانتخابات التي تجري خلال شهر أكتوبر المقبل بمراكش، على هامش الأولمبياد العربي للشطرنج.