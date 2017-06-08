4 مواجهات في ختام الدور الأول الليلة

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم مساء اليوم الدور الأول لبطولة الخير الرمضانية التي تنظمها أبوظبي للإعلام بأربع مواجهات تجمع دائرة الخدمات المساندة 1 مع مؤسسة أدفانس، ودائرة التحرير والنشر مع دائرة الخدمات المساندة 2، ومؤسسة لايف 1 مع شركة المتحدة للطباعة والنشر، ومؤسسة لايف 2 مع دائرة التلفزيون 2، على أن تتوقف البطولة يومي الجمعة والسبت قبل أن تستأنف الأحد بمواجهتي نصف النهائي، فيما تقام مواجهة تحديد المركز الثالث والمواجهة النهائية يوم الثلاثاء المقبل.

وأسفرت مواجهات الجولة الثالثة للدور الأول أمس الأول فوز مؤسسة أدفانس على شركة المتحدة للطباعة والنشر 1-0، ومؤسسة لايف 2 على دائرة الخدمات المساندة 2 بنتيجة 7-0، وتغلب فريق دائرة الخدمات المساندة 1 على دائرة التلفزيون 1 بنتيجة 6-1، فيما فاز فريق دائرة المالية على دائرة التحرير والنشر بالانسحاب ليعتبر فائزاً في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وتصدر فريق دائرة الخدمات المساندة 1 المجموعة الأولى بعدما جمع العلامة الكاملة «9 نقاط» من ثلاثة انتصارات، وجاء في المركز الثاني فريق مؤسسة أدفانس برصيد 4 نقاط، ثم مؤسسة لايف 1 برصيد 3 نقاط، وأخيراً شركة المتحدة للطباعة والنشر بلا نقاط.

وعلى صعيد المجموعة الثانية بدا الصراع على أشده بين الفرق المشاركة للتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث تساوت ثلاثة فرق في عدد النقاط التي حصدتها وهي فرق مؤسسة لايف 2 ودائرة المالية ودائرة التلفزيون وفي رصيد كل فريق 6 نقاط، فيما استقر فريقا دائرة التحرير والنشر ودائرة الخدمات المساندة 2 في المركز الأخير بلا نقاط.