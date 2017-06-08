تحطم طائرة عسكرية على متنها 104 أشخاص في ميانمار

رانجون (وكالات)

عثرت السلطات في ميانمار على حطام من الطائرة العسكرية بعد فقدانها في بحر أندامان بساعات، وعلى متنها 104 أشخاص قتلوا جميعا.

وقال ناينج لين زاو المسؤول في قطاع السياحة في مدينة ماييك «وجدنا قطعا من الطائرة المحطمة في البحر 136 ميلا (218 كلم) عن مدينة داوي»، مشيرا إلى أن القوات البحرية لا تزال تبحث عن بقية الحطام في البحر. وأكد مصدر في القوات الجوية طلب عدم ذكر اسمه أن قوات البحث والإنقاذ التابعة للبحرية عثرت على قطع من حطام الطائرة.

وكانت الطائرة العسكرية اختفت فجأة أمس، من على شاشات الرادار الساعة في الواحدة ظهرا بحسب التوقيت المحلي، لأسباب غير معلومة حتى الآن، بحسب بيانات الجيش. وكان على متن الطائرة 90 راكبا و14 فردا من طاقم الطائرة. وأكد قائد الجيش في ميانمار الجنرال مين أونج هلاينج، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اختفاء الطائرة.

وبحسب البيانات، أقلعت الطائرة من العاصمة السابقة رانجون جنوب شرق البلاد، وكان آخر اتصال بها في نحو الساعة 13.06 بالتوقيت المحلي. وكانت الطائرة موجودة في هذا التوقيت بالقرب من مدينة داوي، عاصمة إقليم تانينثاري.