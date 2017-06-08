تحطم طائرة عسكرية على متنها 104 أشخاص في ميانمار

رانجون (وكالات)
عثرت السلطات في ميانمار على حطام من الطائرة العسكرية بعد فقدانها في بحر أندامان بساعات، وعلى متنها 104 أشخاص قتلوا جميعا.
وقال ناينج لين زاو المسؤول في قطاع السياحة في مدينة ماييك «وجدنا قطعا من الطائرة المحطمة في البحر 136 ميلا (218 كلم) عن مدينة داوي»، مشيرا إلى أن القوات البحرية لا تزال تبحث عن بقية الحطام في البحر. وأكد مصدر في القوات الجوية طلب عدم ذكر اسمه أن قوات البحث والإنقاذ التابعة للبحرية عثرت على قطع من حطام الطائرة.
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وبحسب البيانات، أقلعت الطائرة من العاصمة السابقة رانجون جنوب شرق البلاد، وكان آخر اتصال بها في نحو الساعة 13.06 بالتوقيت المحلي. وكانت الطائرة موجودة في هذا التوقيت بالقرب من مدينة داوي، عاصمة إقليم تانينثاري.