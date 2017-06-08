شرطة لندن تفجر عربتين مشبوهتين قرب السفارة الأميركية

عواصم (وكالات)

نفذت الشرطة البريطانية أمس، تفجيرين تم السيطرة عليهما بعد الاشتباه في سيارتين قرب المقر الجديد للسفارة الأميركية الذي لم يفتتح بعد في جنوب لندن، عقب تلقي بلاغ بوجود عربتين خاليتين. وأكدت أن حصيلة اعتداء لندن ارتفعت إلى ثمانية قتلى بعد انتشال جثة مساء الثلاثاء من نهر التايمز تعود للفرنسي المفقود، كما تمكنت من تحديد هوية اثنين آخرين من بين ضحايا هجوم جسر لندن، وهما امرأة أسترالية، ورجل إسباني. في حين صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأنه يتوجب على بلادها أن تجري مناقشات حازمة مع الجهات التي تمول الإرهاب والتطرف بما في ذلك الحكومات الأجنبية والحلفاء، في اليوم الأخير للحملة الانتخابية قبيل الانتخابات العامة المقررة اليوم الخميس.

وقالت الشرطة:«تم تنفيذ تفجير متعمد عند الساعة 17,37 مساء بالتوقيت المحلي»، مضيفا أن «ضباطا مختصين موجودون في الموقع وتم إغلاق المنطقة، وتوجد خدمات إسعاف وإطفاء الحرائق في المكان».

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الشرطة أن «المحققين في الهجوم الإرهابي على جسر لندن يؤكدون أن عدد القتلى ارتفع إلى ثمانية». وتبحث شرطة سكتلنديارد عن كزافييه توما الفرنسي البالغ 45 من العمر المفقود منذ وقوع الاعتداء. وقالت الشرطة إن «التعرف رسميا إلى الجثة لم يتم بعد» وإنه «تم إبلاغ أسرة توما». واستنادا إلى عدة شهادات تعتبر الشرطة أنه «من الممكن» أن يكون توما «صدم بالشاحنة وسقط في النهر».

فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، أنه تمّ التعرف إلى هوية فرنسي ثان كان مفقودا، بين ضحايا اعتداء لندن، مؤكدا أن «حصيلة الضحايا الفرنسيين في هجوم لندن قتيلين وثمانية جرحى بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة»، بينما ما زال فرنسي مفقودا».