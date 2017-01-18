غرفة أبوظبي راعٍ استراتيجي لفعاليات قمة طاقة المستقبل 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركة كبيرة لها في فعاليات قمة طاقة المستقبل الذي بدأت فعالياته في أبوظبي، بحسب بيان صادر أمس.

وقال البيان: «تأتي هذه المشاركة في إطار دعم غرفة أبوظبي لأعضائها من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة».

كما أعلنت الغرفة عن رعايتها لأربع فعاليات متخصصة لقمة طاقة المستقبل وهي: معرض طاقة المستقبل ومعرض الطاقة الشمسية ومعرض كفاءة الطاقة ومعرض النقل المستدام، كراعٍ استراتيجي وذلك في إطار حرصها على دعم ومساندة جهود شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» والهيئات والمؤسسات الرسمية في إمارة أبوظبي والدولة التي تعمل على تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة التي تمتلكها الشركات العالمية المشاركة في هذا الحدث والتي يتجاوز عددها 600 عارض من 32 دولة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية قامت الغرفة بتوجيه الدعوة إلى الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وحثها على المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم والاستفادة مما يوفره وجود شركات ومؤسسات عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة وطاقة المستقبل، وبما يعزز التوجه إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، وخاصة الشركات العاملة في قطاعات سياسة الطاقة والاستثمارات والتمويل والمباني الخضراء ووسائل النقل النظيفة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي وطاقة المحيط والطاقة الحرارية الأرضية وتحويل النفايات إلى طاقة وخلايا الوقود وإدارة الكربون والبيئة الاستراتيجية.

وبمناسبة مشاركة الغرفة في هذا الحدث الدولي المهم، قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي: «إن هذه المشاركة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم جهود الترويج لإمارة أبوظبي كمركز استثماري في المنطقة، خاصة في هذا الحدث الدولي المهم الذي يعتبر من أهم المعارض والملتقيات المتخصصة في مجال الطاقة، وكذلك التوعية والترويج التجاري لقطاع طاقة المستقبل الذي يحظى باهتمام كبير من قبل حكومة أبوظبي متمثلاً في المشاريع الرائدة التي تبنتها ونفذتها وفي مقدمتها مدينة «مصدر»، مشيراً إلى أن رعاية الغرفة لهذا الحدث ومشاركتها في فعالياته تعكس مدى الأهمية التي توليها إدارة الغرفة لقطاع الطاقة المتجددة وحرصها على تفعيل جهود الشركات والمؤسسات الخاصة المحلية لدعم الجهود الرسمية الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع إلى أفضل المستويات.

وأكد المهيري أن المعارض التي تقام ضمن فعاليات قمة طاقة المستقبل وهي: معرض طاقة المستقبل 2017 ومعرض الطاقة الشمسية ومعرض النقل المستدام ومعرض كفاءة الطاقة، تعتبر فرصة مميزة ومناسبة مهمة للشركات والمؤسسات الوطنية للاطلاع على الحلول الشاملة في مجال الطاقة والبيئة والمعدات والتكنولوجيا وقطاعات الخدمات والنقل المستدام ولتعزيز شراكتها مع الشركات العالمية في هذه المجالات.

ويقدم جناح غرفة أبوظبي في معرض طاقة المستقبل والمعارض الأخرى المقامة خدمات البيانات والمعلومات الاقتصادية وباقة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرفة إلى الشركات والمؤسسات والمطبوعات المتخصصة حول كيفية تأسيس الشركات والإجراءات والشروط الواجب اتباعها للحصول على التراخيص، وكذلك معلومات حول الشركات المسجلة في إمارة أبوظبي مصنفة حسب الأنشطة وحسب حجم هذه الشركات بالإضافة إلى معلومات وكتيبات ترويجية عن مناخ وفرص الاستثمار في الإمارة وخاصة في المجالات والقطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.