استفتاء استقلال كردستان 25 سبتمبر

أربيل (وكالات)

أعلنت رئاسة كردستان العراق، أمس، تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في 25 سبتمبر على الرغم من معارضة بغداد. وقالت رئاسة كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي منذ 1991 في بيان: «اختير يوم 25 سبتمبر لتنظيم الاستفتاء حول الاستقلال» الإقليم، والذي يشمل أيضاً مناطق كركوك وخانقين وسنجار ومخمور الواقعة خارج إدارة الإقليم. وقال همين هورامي مساعد رئيس الإقليم مسعود بارزاني في تغريدة على تويتر: «أنباء مهمة جداً. استفتاء كردستان على الاستقلال سيكون في 25 سبتمبر 2017». وذكر تلفزيون روداو الكردي أنه جرى تحديد الموعد بعد اجتماع بين أحزاب سياسية كردية ترأسه بارزاني.

وقال رئيس الكتلة الأرمنية في البرلمان الكردستاني والمشارك في الاجتماع يروانت نيسان امينيان: «إن الاجتماع قرر تشكيل لجان لزيارة الدول العربية والإقليمية والأوروبية وأميركا لتوضيح الموقف الكردستاني بشأن الاستفتاء»، مبيناً أن «عملية الاستفتاء ستجري في المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم». وتابع أن بارزاني سيطلب من مفوضية انتخابات الإقليم الاستعداد أيضاً لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال العام الحالي.