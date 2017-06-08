4500 مريض سرطان مهددون بالموت في الحديدة



تاريخ النشر: الخميس 08 يونيو 2017 عدن (الاتحاد) يواجه أكثر من 4500 مريض بالسرطان في الحديدة الساحلية، غرب البلاد، خطر الموت في ظل نفاد كميات الأدوية والعلاجات الخاصة بالمرضى. وأطلقت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالحديدة مناشدة إنسانية عاجلة للجهات الرسمية والمنظمات الصحية والإغاثية العربية والدولية لتوفير أكثر من 20 صنفا من الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان والوقوف مع المؤسسة للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية سيتضرر منها مرضى السرطان وقد تودي بحياة المئات منهم. وحذرت المؤسسة من تأخر الإغاثة الطبية والأدوية العاجلة التي يحتاجها المرضى والتي تساهم في شفائهم واستقرار حالتهم خصوصاً بعد ظهور مؤشر كارثة إنسانية بحق مرضى «السرطان» تفوق حالات المجاعة التي صدمت المجتمع العام الماضي.