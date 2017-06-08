المكلا تثمن جهود الإمارات الإنسانية

حضرموت (الاتحاد)

عبر أبناء مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن عن شكرهم وتقديرهم للجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الجوانب الإغاثية والتنموية والتي أسهمت في تطبيع الأوضاع عقب تحرير المدينة من سيطرة تنظيم القاعدة في أبريل 2016.

وأشار الأهالي في ختام معرض الصور الفوتوغرافية «إمارات الإنسانية» إلى أن الإمارات حملت رسالة إنسانية كبيرة في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين في حضرموت والمحافظات المحررة.

ويضم المعرض الذي نظمته حملة «ود» الإعلامية في مركز مكلا مول التجاري أكثر من 500 صورة، استعرضت عددا من الجوانب الإنسانية والخيرية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في حضرموت ومحافظات محررة أخرى عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر.

وأشار الشاب علي باكركر رئيس الفريق المنظم للفعالية أن الإمارات وضعت بصمات ناصعة في مختلف الجوانب الإغاثية والخدمية من خلال جملة المشاريع التي نفذتها وتنفذها حتى اللحظة في سبيل إعادة الأمل والحياة للأهالي في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الأهالي الذين توافدوا للمعرض عبروا عن سعادتهم، وأرسلوا رسائل الحب والمودة والشكر لدولة الإمارات، تقديرا للجهود الخيرة واللفتات الإنسانية التي تنفذها الإمارات منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أن المعرض سيتم تنفيذه في عدد من المديريات بساحل ووادي حضرموت لضمان استعراض الرسالة الإنسانية التي تسطرها الإمارات في أكبر عدد من المديريات، لافتا إلى أن هناك استعدادا لإطلاق أكبر علم إماراتي مكون من بالونات في سماء المكلا، تعبيراً عن مدى قوة وعمق العلاقة بين حضرموت والإمارات.