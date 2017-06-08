دراسة بريطانية: إنجاب الإناث يطيل عمر الأب

لندن (د ب أ)

كشفت دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط «جمالاً» لحياة الأب، ولكن أيضاً يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجاً أفضل. ويشار إلى أن إنجاب طفل أو طفلة يعيد تشكيل مخ الأب، ويعمل على خفض مستوى هرمون التستوستيرون الذكوري لديه وارتفاع هرمون أوكسايتوسين الأنثوي.

وقالت الدراسة التي أجرتها كلية هارفرد للأعمال، إن شعور الأب بالدفء والرقة لدى حمله رضيعه يزداد عندما تكون أنثى. وكان قد تم إعطاء أكثر من 50 والداً أجهزة تسجيل رقمية لرصد انفعالاتهم مع أطفالهم الذكور والإناث. وبعد دراسة الانفعالات، خلصت الدراسة إلى أن الآباء الذين أنجبوا إناثاً يمضون وقتاً أطول بنسبة 60% مع بناتهم مقارنة بأولادهم. وقال الطبيب فيليب هودسو: «الأب عليه أن يتعلم نمطاً مختلفاً عند إنجاب فتاة.. الفتيات يثرن أموراً مختلفة في الرجل». وأضاف: «الأب ربما يخوض صراعات بدنية مع أطفاله الذكور، ولكنه يتعين عليه أن يتعلم التفاوض مع الأطفال الإناث». وأشارت الدراسة إلى أن الآباء يعيشون فترة أطول في حال إنجاب إناث. وبحسب الدراسة التي نشرت في الجريدة الأميركية لعلم الأحياء البشرية، فإن متوسط عمر الرجل يزيد بواقع ستة أشهر مقابل كل أنثى ينجبها، في حين أن إنجاب الذكور لا يغير شيئاً. وربما يرجع ذلك إلى كون الفتيات يكن أكثر رعاية للوالدين عند تقدمهما في السن مقارنة بالذكور. وأوضحت الدراسة أن الآباء الذين لديهم أطفال إناث يحاولون تغيير العالم للأفضل.